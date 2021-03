Noruega admite boicotar Mundial do Qatar

O jornal britânico "The Guardian" revelou, em fevereiro, que mais de 6.500 trabalhadores provenientes do sul da Ásia morreram no Qatar durante a última década , muitos dos quais estariam a trabalhar nas obras para o Mundial

Em foco, estão as condições de trabalho providenciadas pelo reino do Golfo, depois de terem surgido relatos sobre más condições de alojamento, falta de pagamento e tratamento discriminatório para com trabalhadores migrantes.

Tem havido bastante pressão sobre Alemanha, Dinamarca e Noruega para o boicote do Campeonato do Mundo no Qatar, em protesto contra as alegadas violações dos direitos humanos naquele país.

No caso específico da Noruega, vários clubes, incluindo o Rosenborg, apelaram para que a NFF boicotasse o Mundial 2022.

A organização do Qatar já tentou mitigar a situação, destacando várias reformas introduzidas em agosto para melhorar as leis do trabalho e pôr termo à exploração. As medidas incluíam o aumento do salário mínimo em 25%, para cerca de 230 euros por mês, assim como obrigar os empregadores a aceitar o pedido de mudança de emprego dos seus funcionários.

O comité de organização do Mundial introduziu uma série de normas de bem-estar dos trabalhadores, que todos os contratantes estão obrigados a obedecer. Contudo, continua a haver relatos de que as reformas laborais estão longe de estar a ser postas em prática.