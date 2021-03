Newcastle empata com Aston Villa e continua aflito

O Newcastle United empatou na receção ao Aston Villa, por 1-1, esta sexta-feira, e continua a estar próximo da zona de despromoção.

Os golos da partida só foram apontados ao cair do pano. Aos 86 minutos, Ciaran Clark introduziu a bola na própria baliza e, aos 94, Jamaal Lascelle redimiu o colega e resgatou um ponto para os "magpies".

Com este resultado, o Newcastle mantém-se no 16.º lugar da Premier League, com 28 pontos, mais dois que o Fulham, primeira equipa abaixo da linha de água. O Aston Villa falha dois objetivos: empate com o Liverpool no oitavo posto e aproximação aos lugares europeus - continua em nono, com 41 pontos, a sete do West Ham, quinto classificado.