Lyon tropeça e pode ficar a cinco pontos da liderança

O Lyon pode ficar a cinco pontos da liderança da Ligue 1, que já foi sua, depois de ter empatado, esta sexta-feira, no terreno do Reims, por 1-1.

Mathieu Cafaro bateu Anthony Lopes para adiantar a equipa da casa, aos 34 minutos. O melhor que o Lyon conseguiu fazer foi restabelecer o empate, por intermédio de Tino Kadewere, aos 92 minutos.



Com este resultado, o Lyon passa a somar 60 pontos, no terceiro lugar da Liga francesa. Caso vençam, o Lille, que lidera, ficará com mais cinco pontos que os "gones" e o PSG, segundo classificado, com mais três.