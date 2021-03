Jaime Pacheco deixa o Zamalek

Jaime Pacheco deixou o comando técnico do Zamalek do Egito. O treinador português. de 62 anos, foi campeão na época passada pelo Zamalek e esta temporada liderava o campeonato egípcio com seis pontos de vantagem sobre o rival Al-Ahly.

A saída de Jaime Pacheco foi anunciada pelo emblema do Cairo após a vitória por 2-0 sobre o Ceramica Cleopatra.

A má campanha do Zamalek na Liga dos Campeões africanos terá contribuído para a decisão diretiva de afastar o treinador português e substitui-lo pelo francês Patrice Carteron que, curiosamente, Jaime Pacheco tinha rendido quando chegou ao Egito a meio da época passada.

Esta foi a segunda passagem de Jaime Pacheco pelo Zamalek, clube que tinha orientado em 2014/15.