Foi esta semana oficialmente lançada a Conferência sobre o Futuro da Europa. A longa demora na definição de quem irá liderar a Conferência revela, à partida, a dificuldade em encontrar consensos não apenas sobre esse futuro da UE como também sobre o seu presente.

"Sabemos que não temos todos a mesma visão sobre a Europa do futuro, nem sobre o futuro da Europa", reconheceu o primeiro-ministro António Costa, considerando que "é precisamente por isso" que a Conferência sobre o Futuro da Europa é "um momento decisivo", para discutir "sem tabus, mas com frontalidade, a diversidade das nossas visões".



Quando a CEE nasceu, com apenas seis países, o objetivo essencial era assegurar a paz na Europa. Daí a importância de a CEE incluir países que haviam sido inimigos nas duas guerras mundiais anteriores e na guerra franco-prussiana de 1870-71. Esse objetivo foi atingido, algo que deve ser sempre lembrado.

Depois, a legitimidade da integração europeia teve sobretudo a ver com o facto de ela facilitar um mais forte crescimento económico e social. Só que na década de 70 do séc. XX apareceu um fenómeno que se julgava impossível: alta inflação e fraco crescimento da economia.

Mas muito antes disso ocorreu uma grave crise política na CEE: a recusa do general de Gaulle, presidente de França, em aceitar votações no Conselho por maioria e não por unanimidade, previstas no Tratado de Roma. Em 1965, durante seis meses, a França recusou-se a participar nas reuniões do Conselho, deixando a sua "cadeira vazia" e bloqueando a capacidade de decisão da Comunidade.

A crise viria a ser ultrapassada com o chamado Compromisso do Luxemburgo, em Janeiro de 1966, que permitia que um Estado membro pudesse bloquear uma decisão se estivesse em causa um interesse vital para esse Estado. Mas este compromisso, de duvidoso valor jurídico, não resolveu o conflito entre federalistas e defensores da soberania nacional, que ainda persiste.

Com uma agravante: se consensos a seis não eram fáceis, com 27 países são naturalmente muito mais difíceis. E aconteceu o Brexit. As divisões dentro da UE, mesmo depois da saída do Reino Unido, são muitas e conhecidas. Basta lembrar a imigração, a relutância dos países do Norte em ajudar os países do Sul, o aparecimento de “democracias iliberais” numa UE que se diz democrática (sendo que a Hungria tem hoje o apoio da Polónia e da Eslovénia, que sucede a Portugal na presidência semestral da UE), as relações com a Rússia de Putin (que a Hungria promove e a Polónia e os países bálticos detestam), etc.

Convém lembrar que há 20 anos e depois de vários insucessos em mudar o Tratado da UE, adaptando-a às novas realidades, decorrentes do alargamento, foi organizada uma Convenção para o Futuro da Europa, presidida por Giscard d’Estaing, na qual centenas de personalidades debateram durante 16 meses o futuro da UE. Dali saiu em 2003 um projeto de tratado constitucional, também chamado, menos rigorosamente, constituição europeia. Pois em maio de 2005 referendos em França e na Holanda – dois países fundadores da integração europeia – recusaram essa “constituição”.

Assim se tornou evidente o fosso entre os políticos europeus e as opiniões públicas europeias. Já tinha havido um aviso, que não mereceu a devida atenção: em setembro de 1992 o Tratado de Maastricht, que criou a moeda única europeia, foi aprovado num referendo em França por uma “unha negra”. Sendo que os franceses eram os principais interessados em desalojar o marco alemão da sua posição de líder da política monetária dos bancos centrais europeus...

Por isso, é de esperar que a Conferência agora anunciada, que deve durar mais de um ano, não aspire a tornar-se uma espécie de “assembleia constituinte”. Já existe uma medida no Tratado vigente que permite ultrapassar, em certas circunstâncias, a regra da votação por unanimidade no Conselho. Refiro-me à “cooperação reforçada”, segundo a qual alguns Estados-membros (pelo menos nove), depois de reunida uma série de requisitos, avancem mais rapidamente do que outros no processo de integração. Europa a várias velocidades, claro.

Pretender rever o Tratado da UE, nos próximos tempos, parece-me um risco excessivo. Seguir-se-iam referendos em vários Estados, sendo alta a probabilidade de nalgum deles ganhar o “não”, acentuando a crise europeia. Na fase delicada em que se encontra a UE, é aconselhável não brincar com o fogo.