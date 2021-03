Marc Márquez pode voltar a andar de mota

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) já tem autorização médica para voltar a subir a uma mota, depois de três cirurgias feitas para debelar uma fratura do úmero do braço direito.

O piloto catalão, oito vezes campeão do mundo, perdeu toda a temporada passada devido a uma lesão contraída na prova de abertura, em Jerez de la Frontera, e tem agora mais probabilidades de estar presente na jornada de abertura do campeonato de 2021, agendada para 28 de março, no Qatar.

"Na consulta das 14 semanas, após a última operação devido a uma pseudoartrose infetada no úmero direito, a equipa médica, dirigida por Samuel Antuña e Ignacio de Oña, constatou clínica e radiograficamente uma progressão satisfatória da consolidação óssea", anunciou a equipa do piloto espanhol, em comunicado, esta sexta-feira.