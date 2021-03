A acessibilidade nas artes em discussão no Teatro

São nossos convidados os ator e encenador Marco Paiva que vai estrear mais à frente a peça “Calígula morreu, eu não”, uma coprodução do Teatro Nacional D. Maria II e do Centro Dramático Nacional de Madrid. Temos também connosco a Anaísa Raquel, é atriz e áudio descritora e Ana Ascensão, diretora de relações externas e frente de Casa do Teatro Nacional D. Maria II e que muito tem trabalhado para a acessibilidade ao teatro.

Enquanto as portas do teatro estão fechadas, o Teatro Nacional continua com a sua programação digital.

Esta sexta-feira estreia mais uma peça neste palco virtual. Será "Antígona" de Mónica Garnel, oportunidade também para quem não pode ver na sala Garrett, agora pode ver no conforto do sofá de casa. Há também programação para os mais novos na Salinha Online com dezenas de histórias para a infância.

Isto mostra bem que o teatro é para todos e com todos.

Disso mesmo falamos hoje no Ensaio Geral, sobre a acessibilidade nas artes.