Sucesso da transição digital exige a participação das mulheres

Mais de metade da população portuguesa é constituída por mulheres. Elas já são 60% dos diplomados, mas continuam a dominar nas áreas tradicionalmente femininas da Educação, Saúde e Apoio Social. A percentagem de raparigas que escolhe nas áreas das ciências, engenharias e TIC’s (Tecnologias de Informação e Comunicação) continua a ser muito baixa. E no entanto, estas são as áreas profissionalmente mais competitivas e melhor remuneradas.

Esta sexta-feira, a sub-comissão para a Igualdade e Não Discriminação, da Comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, organizou o debate sobre “A Economia Digital e as Mulheres”, no âmbito do ciclo de debates sobre o Impacto da Covid-19 e as Desigualdades”. A Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva encerrou e deixou uma mensagem clara: as mulheres também têm de participar na Transição Digital. É uma questão de justiça, e de estratégia, para o desenvolvimento do país. E implica acabar com os estereótipos de género.

É preciso usar as boas referências, como a de Elvira Fortunato

As crises agudizam as desigualdades, também entre homens e mulheres; a pandémica não é diferente. Na intervenção que encerrou o seminário “A Economia Digital e as Mulheres”, a Ministra da Presidência fez questão de referir alguns exemplos.