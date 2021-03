Governo "a trabalhar afincadamente" no prolongamento das moratórias nos setores mais afetados

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, afirmou esta sexta-feira que o Governo está “a trabalhar afincadamente” para estender a maturidade das moratórias bancárias dos setores e empresas cuja retoma de atividade será mais lenta.

“Relativamente às moratórias bancárias que terminam, no seu conjunto, no final de setembro, estamos a trabalhar afincadamente para podermos estender a maturidade relativamente aqueles setores e empresas que, em função das características da sua atividade, vão demorar mais tempo a recuperar”, disse o ministro na conferência de imprensa de apresentação das novas medidas de apoio ao emprego e às empresas decididas no Conselho de Ministros da passada quinta-feira.

Já relativamente à moratória da componente de juros destes créditos, cujo final está previsto já para 31 de março - “exceto no caso dos setores mais afetados, como o turismo, cultura e algum comércio, nos quais também se prolonga até setembro”, precisou - Siza Vieira pôs de parte a hipótese de prorrogação, mas desvalorizou o impacto do final da medida.