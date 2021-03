CMVM alerta investidores sobre empresa do youtuber Windoh

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) emitiu esta sexta-feira um alerta sobre a Blvck network, empresa de que é sócio o youtuber português Windoh.

O regulador adverte, em comunicado, que a empresa de Windoh, "detentora do site https://blvcknetwork.com/ e instagram https://www.instagram.com/blvck_network/, não está autorizada nem registada na CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal”. A CMVM esclarece o mercado que a Blvck network “não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira”. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários aconselha os investidores a consultar a lista de intermediários financeiros autorizados em Portugal, que está disponível no site oficial da CMVM (consulte aqui) ou a lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS) (através deste link). A lista de analistas financeiros independentes pode ser consultada através do seguinte link.

Todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com a Blvck network "poderão contactar a CMVM através dos Contactos Gerais, por contacto telefónico 213177000 ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt ou, ainda, através do Apoio ao Investidor, por contacto telefónico 800 205 339 (linha verde), ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt", conclui o regulador. Este e outros casos ganharam visibilidade mediática depois de uma petição, criada na semana passada, pedir que a Polícia Judiciária e o Supremo Tribunal de Justiça investiguem alegadas burlas por parte de youtubers portugueses. Segundo os subscritores, os criadores de conteúdo criaram “esquemas ou pseudo-negócios altamente aliciantes”, que permitem um “enriquecimento desonesto destes burlões à custa de perdas enormes por parte das pessoas burladas”. No centro destas queixas está uma recente “moda” está a venda de cursos de investimento em ações, criptomoedas, apostas desportivas, por centenas de euros. A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou a abertura de um inquérito às alegadas burlas de youtubers portugueses, que promoveram cursos sobre criptomoedas, ações, apostas desportivas, entre outros.