AHRESP pede medidas claras e que apoios cheguem rápido às empresas

A AHRESP declarou, esta sexta-feira, que as novas regras devem ser claras e que os apoios devem chegar rapidamente às empresas, tendo em conta que as restrições ao funcionamento dos setores da restauração e turismo devido à pandemia vão continuar.

“Anunciado o plano de desconfinamento e apesar de se aguardar ainda pela sua regulamentação, a AHRESP considera que é, mais do que nunca, urgente que os apoios cheguem rapidamente às empresas, de forma ampla e imediata”, refere a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, no boletim diário

A AHRESP sublinha que as restrições ao funcionamento dos setores da restauração, similares e do alojamento turístico vão continuar e os apoios económicos são essenciais para as empresas do setor.

A associação defendeu também que as regras devem ser “claras, objetivas e transparentes” para que possam ser cumpridas por todos, tanto empresários como consumidores.