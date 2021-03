Jesus reconhece desempenho "brilhante" do FC Porto na Liga dos Campeões

"O Porto fez uma eliminatória brilhante com a Juventus, em Turim, onde também ganhámos à Juventus numa meia-final da Liga Europa. Parabéns ao Porto. Eliminou uma grande equipa e esse feito valoriza o futebol português", diz o técnico dos encarnados.

Jorge Jesus atribui mérito e congratula o FC Porto pela forma como alcançou a qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões. Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador do Benfica classificou a prestação dos dragões como "brilhante" .

Jesus lamenta que não haja mais equipas portuguesas em prova nas competições europeias, considerando que seria importante para o "ranking" da I Liga, e prevê que o Arsenal, que eliminou o Benfica esta temporada, é um grande candidato a vencer a segunda prova mais importante da UEFA, a nível de clubes.

Jesus falava durante a conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Boavista. A partida, a contar para a jornada 23, é este sábado às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.