"Estamos a puxar o Darwin para cima"

Jorge Jesus revela que uma das suas missões neste momento é "puxar o Darwin para cima". O treinador revela que o ponta de lança passou um momento negativo, do ponto de vista físico e psicológico, e que o trabalho a realizar terá de se centrar, sobretudo, na reabilitação anímica do jogador.

"O Darwin começou o campeonato a um nível muito alto, o que até nos deixou algo surpreendidos. Começou a ter um 'problemazinho' de lesão e ainda não está curado. Ele tem de aguentar a dor e não é fácil", começa por referir. À lesão juntaram-se as prestações aquém das iniciais e ele cedeu. "Estamos a tentar puxá-lo para cima", sublinha o treinador.

O uruguaio, de 21 anos, tem 12 golos marcados. Esteve sem competir durante duas semanas e regressa às opções para o jogo com o Boavista, deste sábado, confirma Jesus. Vertonghen, que também falhou os últimos jogos devido a lesão, está, igualmente, de regresso, sendo que o técnico não esclareceu se o belga terá entrada direta no 11 que tem contado com Otamendi e Lucas Veríssimo.

Boavista muito diferente, mas igualmente complicado

Pela frente o Benfica terá o Boavista, a primeira equipa que derrotou os encarnados no campeonato esta temporada. No Bessa, os axadrezados, então orientados por Vasco Seabra, venceram por 3-0.

Será igualmente complicado, concorda Jesus, mas o obstáculo será bem diferente: "O sistema não é igual, o treinador [Jesualdo Ferreira] é diferente, com ideias diferentes, com uma ideia de jogo completamente diferente. Nada é igual, não há comparação possível com a primeira volta".