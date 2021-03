Benfica oficializa empréstimo de Conti ao Bahia

O Benfica confirmou o empréstimo de Germán Conti ao Bahia, da primeira divisão do Brasil. O central argentino, de 26 anos, volta a ser cedido, depois de ter estado no Atlas do México em 2020.

Conti não entra nos planos de Jesus, que para a posição conta com Otamendi, Vertonghen, Lucas Veríssimo e Jardel.

Contratado ao Colón, da Argentina, o central chegou em 2018/19 ao Benfica e nessa primeira época realizou 10 jogos pelos encarnados.

Conti vai, agora, jogar no Bahia, clube que ficou no 14.º lugar do Brasileirão em 2020.