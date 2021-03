Pandemia ainda não permitiu assinalar o Ano da Imprensa Regional em 2021

A Associação de Imprensa de Inspiração Cristã e a Associação Portuguesa de Imprensa consideram que "é importante e urgente assinalar o Ano da Imprensa Regional", apesar "das dificuldades deste tempo marcado por confinamentos sucessivos e restrições em muitas frentes da vida individual e coletiva".

Em comunicado, sublinham a necessidade de agregar iniciativas, "numa perspetiva duradoura, que garanta a sustentabilidade e desenvolvimento dos jornais locais e regionais, em suporte papel e digital. É isto que as associações de imprensa, em parceria com os editores locais, irão concretizar ao longo dos próximos meses" neste ano que tem como tema 'Todos precisamos da Imprensa Regional'.

Os presidentes da AIC e da API, respetivamente, Paulo Ribeiro e João Palmeiro, referem que "o ano em curso constitui um calendário de oportunidades para refletir e pôr em marcha medidas que reforcem o papel da imprensa regional, a sua independência de todos os poderes, a sua importância no combate à pandemia das notícias falsas, através de uma informação que convoca os melhores princípios éticos, a independência, o rigor, a inclusão, a pluralidade, a liberdade, o respeito pelos leitores, a defesa dos direitos humanos e o escrutínio de todos os poderes".

Estes dois responsáveis dizem ainda que "o papel de proximidade da imprensa regional é insubstituível e fundamental, um pilar importante e constituinte da própria democracia, que deve reforçar e ampliar diariamente o espaço de cidadania".

Reconhecem que "sem uma imprensa regional forte, a democracia será fraca e estará ameaçada. A imprensa regional é um bem coletivo, ao serviço de cada indivíduo, mas também de todas as comunidades onde se insere e, no fim de contas, do país".

Nesta nota, apelam ainda às autarquias e às associações de municípios "a estabelecerem planos permanentes de investimento" neste setor, e "com total transparência, sem qualquer condicionamento da linha editorial, garantindo assim a liberdade e o acesso à informação das populações que representam".

Noutra área, "exortam as universidades, politécnicos, centros de saber, entidades públicas e organismos ligados ao setor a debateram a realidade que emerge de forma crescente nas comunidades locais, onde muitas autarquias, entre outras entidades, passaram a recorrer diariamente às plataformas digitais a pretexto de anúncio de medidas (...), esquecendo o papel dos órgãos de comunicação social e a mediação dos seus jornalistas".

A pandemia e o aproximar das eleições autárquicas "têm potencializado este fenómeno recente, que rapidamente se poderá transformar numa ameaça à democracia, transformando informação em propaganda, condicionando fortemente o papel legítimo dos órgãos de comunicação social", alertam a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã e a Associação Portuguesa de Imprensa.

Por isso, Paulo Ribeiro e João Palmeiro esperam "que as autarquias, onde a opção por canais próprios de comunicação é mais expressiva, optem desde já por uma postura que dê primazia à imprensa regional e local".