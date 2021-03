Sérgio Conceição pode ver mudança para Itália "com bons olhos"

O presidente da SAD do Olhanense acredita que Sérgio Conceição pode optar por Itália para prosseguir a carreira, caso deixe o FC Porto.

A eliminação da Juventus deixou a Europa de olhos postos no treinador portista, que termina contrato esta época. Quando Sérgio Conceição passou pelo Olhanense, Luís Torres não tinha cargos administrativos, mas ainda assim viveu de perto o início de carreira, como treinador profissional, no Estádio José Arcanjo do antigo internacional português.

Em declarações a Bola Branca, o presidente da SAD do Olhanense assinala que Sérgio Conceição "é um ídolo em Itália" e que, no Inter de Milão, "era como Cristiano Ronaldo na Juventus, na altura":

"Tem um peso muito grande em Itália, toda a gente o conhece e é uma pessoa muito respeitada. Itália poderá ser um mercado, até pelo resultado que atingiu esta semana, que veja com muito bons olhos poder captar um treinador que ainda por cima falha perfeitamente italiano e esteve em alto nível tanto na Lazio como no Inter de Milão. Por isso, sinceramente, poderá ser um mercado que o Sérgio, sendo uma pessoa que gosta de desafios, poderá ver com bons olhos, caso não continue no Porto."

Passo em frente pode estar para breve

Para Luís Torres, Sérgio Conceição "merece" os maiores palcos europeus. O dirigente algarvio tem "a certeza absoluta" que, em breve, o treinador do FC Porto assumirá ainda maior protagonismo a nível internacional.

Sustenta-o o trabalho que Sérgio tem feito no FC Porto, em que, mesmo sob a alçada do Fair-Play financeiro da UEFA, foi campeão duas vezes em três épocas completas, conquistou a Taça de Portugal e já chegou duas vezes aos quartos de final da Liga dos Campeões.

"Também já o tinha feito [resultados acima das expectativas] em equipas de menor dimensão, como é o caso do Olhanense, que no modelo de Liga atual teve a melhor classificação de sempre com o Sérgio aos comandos, na sua época de estreia como treinador. É muito mais o que o futebol deve ao Sérgio do que o que o Sérgio deve ao futebol", declara.