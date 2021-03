Marchesín e a Liga dos Campeões. "Um sonho estar entre os oito melhores"

Agustín Marchesín, guarda-redes do FC Porto, diz estar a viver um sonho com a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, após eliminar a Juventus.

"É um sonho estar entre os oito melhores", disse o internacional argentino à TYC Sports, do país. Marchesín foi figura na segunda mão, em Turim, com grandes defesas que ajudaram a assegurar a passagem.

O guarda-redes cumpre a segunda época no FC Porto e faz um balanço sobre o ano e meio em Portugal, a primeira experiência na Europa.

"Tive a sorte de ser campeão em Portugal, ganhar o prémio de melhor guarda-redes da Liga e sinto que tenho trabalhado muito e feito as coisas bem", terminou.

Marchesín lamenta que o seu trabalho não seja muito reconhecido na Argentina, mas mais no México, onde fez cinco temporadas no Santos laguna e América. O guarda-redes formado no Lanús soma sete internacionalizações.

"Tento trabalhar para mim e dar sempre o meu melhor. O facto de se falar mais sobre mim no México do que na Argentina dói um pouco. Gostaria de ser mais reconhecido no meu país. Com o Scaloni tive a sorte de ser protagonista e isso da-me uma satisfação muito grande. O jogo contra a Juventus dá-me mais visibilidade", atira.