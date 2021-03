Hugo Almeida: "Renovação de Sérgio Conceição não depende da conquista do campeonato"

"Pai e filho" entendem-se às mil maravilhas e vão seguramente encontrar o melhor futuro para os dois. É desta forma que Hugo Almeida olha para a relação do treinador do FC Porto com o presidente Pinto da Costa, quando sobre a mesa está o dossiê da renovação de contrato.

“O Sérgio trouxe ao Porto a mística e o sentido de luta perdido há alguns anos. Juntou a nação portista a disputar e a conquistar grandes sucessos. Perante isto, o Porto e Sérgio Conceição estarão sempre disponíveis um para o outro. Vai tudo depender do que cada um depende para si e para o seu futuro”, explica.

Hugo Almeida, antigo internacional português e companheiro de equipa de Sérgio Conceição, acredita que a renovação de contrato entre o FC Porto e o treinador depende unicamente da vontade de Pinto da Costa e de Sérgio, porque é consensual que o treinador tem mérito no trabalho realizado.

Vice-presidente do FC Porto admite que houve facil(...)

O vínculo de Sérgio Conceição termina no final da época e, na opinião de Hugo Almeida, não será a possibilidade de o Porto não revalidar o título, a impedir que o abraço sentido de Pinto da Costa, após o jogo com a Juventus em Turim, se repita com a renovação de contrato.

“É um abraço de pai para filho. Sempre soubemos que Sérgio Conceição é muito acarinhado por Pinto da Costa e acho que não é por aí que o Sérgio deixará ou não de renovar” diz a Bola Branca Hugo Almeida, quando confrontado com a cinzenta campanha interna do FC Porto, por comparação com o brilhantismo exibido na Liga dos Campeões.

Hugo Almeida define Sérgio Conceição como um “bicho em competição”, primeiro como jogador e agora como treinador, e acredita que quando o técnico portista sublinha que o campeonato não está perdido é porque acredita que revalidar o título ainda é possível

"É verdade que o Sporting está mais folgado por estar unicamente concentrado no campeonato e tem provado que mesmo nos últimos minutos consegue vencer jogos; mas enquanto houver pontos por disputar todos vão acreditar, o Porto, o Benfica e o Braga, que está a fazer uma época fantástica” declara à Renascença o antigo avançado do FC Porto.