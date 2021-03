Telmo Correia reeleito líder parlamentar do CDS

O deputado Telmo Correia foi reeleito esta quinta-feira líder da bancada do CDS na Assembleia da República.

Telmo Correia garantiu a continuidade no cargo por "unanimidade", avança a assessoria de imprensa do grupo parlamentar do CDS.



O deputado fará uma declaração sobre o próximo mandato como líder parlamentar do partido.



Na altura em que anunciou a recandidatura, Telmo Correia disse, em comunicado, que “ouvidos todos os deputados" ficou "com a convicção que é vontade de todos e de cada um que eu continue a liderar este grupo parlamentar”.

“Tendo em atenção a exigência do momento em função das circunstâncias do trabalho parlamentar numa situação de pandemia, com um grupo parlamentar de apenas cinco deputados e com uma necessidade de articulação com os outros órgãos do Partido e em particular com a sua direção estas circunstâncias exigiam que esta escolha e decisão fosse alvo de uma séria e profunda reflexão por parte do grupo parlamentar”, sublinhou.

Telmo Correia tem tido várias divergências com o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos. Foi um dos dirigentes do CDS que, recentemente, defenderam a realização de um congresso antecipado.