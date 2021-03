Marcelo não fala ao país após apresentação do plano de desconfinamento

Veja também:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não fará hoje uma declaração em direto ao país na sequência da renovação do estado de emergência e da apresentação do plano de desconfiamento após o Conselho de Ministros.

Ao contrário de outras ocasiões, em que se dirigiu aos portugueses pela televisão, Marcelo Rebelo de Sousa deverá divulgar uma mensagem escrita.

O conteúdo dessa nota presidencial será conhecido depois de o primeiro-ministro, António Costa, apresentar ao país o plano de desconfinamento, ainda esta quinta-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa voa ainda esta quinta-feira ao fim do dia para Roma. O Presidente tem uma audiência com o Papa Francisco, na sexta-feira de manhã, seguindo depois para Madrid onde terá um encontro com o Rei de Espanha.

Creches, ensino pré-escolar e primeiro ciclo devem retomar o funcionamento presencial já na próxima semana. É, pelo menos, o que está em cima da mesa do Conselho de Ministros, segundo avançou fonte do Governo à Renascença.



O Conselho de Ministros ainda está reunido para aprovar o plano de desconfinamento que o primeiro-ministro prometeu divulgar esta quinta-feira. Contudo, ainda não há hora para a conferência de imprensa, prevendo-se que seja ao fim da tarde ou já mesmo à noite.