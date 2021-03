Assessora de Rui Rio indicada para Conselho de Opinião da RTP

A diretora de comunicação do PSD, Florbela Guedes, é uma das candidatas indicadas pelo seu partido para o Conselho de Opinião da RTP. É um dos 10 nomes que vão ser votados esta quinta-feira no Parlamento.

O Conselho de Opinião da RTP é composto por 32 elementos, sendo 10 eleitos pelos deputados por método de Hondt. Os restantes nomes são indicados por organizações da sociedade civil.

Os nomes indicados pelo PSD são o ex-deputado José Carlos Barros, a ex-jornalista da RDP e ex-diretora do Primeiro de Janeiro Nassalete Miranda, Florbela Guedes e Paulo Faustino.

O PS, por seu lado, indica a investigadora e professora universitária Felisbela Lopes, que há 11 anos foi vetada para provedora do telespetador pelo Conselho de Opinião da RTP e reconduz Estrela Serrano, antiga assessora de Mário Soares na Presidência e ex-membro da Entidade Reguladora para a Comunicação (ERC).

Os restantes nomes indicados pelo PS são a museóloga Simonetta Luz Afonso, antiga presidente da Assembleia Municipal de Lisboa e que integrou o primeiro Conselho Geral Independente (CGI), a professora e investigadora Maria Inácia Rezola e o jornalista Fernando Pinheiro Correia.

O Bloco de Esquerda (BE) candidata o psicólogo Paulo Mendes e o PCP indicou o técnico de comunicação Fernando Correia.

Incómodo no grupo parlamentar

A escolha de Florbela Guedes gerou, ao que a Renascença sabe, algum incómodo no grupo parlamentar, onde ainda hoje alguns deputados não aceitam bem as ordens recebidas para sujeitar qualquer contacto com a comunicação social a parecer prévio da coordenadora de comunicação do partido.

Contudo, esta não é a primeira vez que o PSD indica um assessor para o Conselho de Opinião da RTP. Em 2016, a escolha o histórico assessor Zeca Mendonça foi um dos nomes escolhidos pelo PSD.

Tanto Florbela Guedes como Rui Rio têm sido bastante críticos dos programas de comentário televisivo. Ainda esta quarta-feira, o presidente do PSD voltou a questionar os critérios de escolha para os comentadores políticos.

Na conferência de imprensa em que deu conta do audiência com o Presidente da República sobre a renovação do estado de emergência, Rui Rio foi questionado sobre o que Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa disseram sobre os perigos que a democracia corre ou não.

Rio disse que a democracia não está em perigo e que a expressão “democracia amordaçada” usada por Cavaco Silva é uma questão de português. Contudo, o líder do PSD afirmou que “há alguns episódios em que há um exagero de controlo por parte do Governo”. Deu os exemplos do caso do procurador europeu e da ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal. “Não são os melhores exemplos em termos de separação de poderes e de controlo democrático”, afirmou.

“Depois há uma área em que para mim é absolutamente evidente – se é asfixia se é Portugal amordaçado, seja o que for – que é a área da comunicação social”, continuou Rui Rio, deixando bem claro o que o incomoda: “Quando abrimos as televisões e vemos os programas de comentário – não estou a falar de jornalismo, estou a falar de comentário – identifiquem lá comentadores que não sejam afetos ao PS ou, quando não são afetos ao PS e têm a ver com o PSD não sejam contra a direção do PSD.”

Também recentemente Florbela Guedes lamentou que os comentadores televisivos sejam geralmente críticos do líder o PSD.

"Acho que aquilo que ainda continua a ser um grande influenciador são os canais generalistas, só que a informação muitas vezes já foi um bocadinho enviesada pelos comentários”, afirmou, no sábado, na academia de formação para mulheres do PSD.