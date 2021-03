"Recuperar o que se tem perdido". Diretores escolares satisfeitos com retoma do 1.º ciclo

Os diretores escolares dizem-se satisfeitos com a possibilidade de voltar a receber os alunos do 1.º ciclo a partir de segunda-feira, considerando que esses são os mais prejudicados pelo confinamento, e asseguraram que as escolas estão preparadas.

Os alunos do 1.º ciclo, assim como as crianças das creches do ensino pré-escolar, regressam no próximo dia 15 às escolas, anunciou o primeiro-ministro, no final do Conselho de Ministros que esteve reunido esta quinta-feira para aprovar o plano do Governo de desconfinamento do país, no âmbito da pandemia de Covid-19.

“Estamos todos muito contentes. As escolas estão preparadas, e queremos tentar recuperar muito daquilo que se tem perdido”, disse à Lusa o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), Manuel Pereira.

Em reação ao calendário para o ensino do plano desconfinamento apresentado pelo primeiro-ministro, Manuel Pereira recordou que há muito que toda a comunidade educativa deseja regressar ao regime presencial, e considerou que começar pelos mais novos é muito positivo.

Também Filinto Lima, presidente Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) elogiou essa decisão.

“Na minha opinião, [os mais novos] são aqueles que poderão pagar a maior fatura deste ensino a distância”, disse.