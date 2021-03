Ensino presencial: Escolas reabrem entre 15 de março e 19 de abril

O primeiro-ministro, António Costa, divulgou, esta quinta-feira, o plano para a reabertura das escolas, durante o desconfinamento.

Em conferência de imprensa, Costa esclareceu que creches, jardins de infância e 1.º ciclo, assim como os ATLs para as idades em causa, abrirão a 15 de março, logo na primeira segunda-feira do desconfinamento, no âmbito do plano de combate à pandemia da Covid-19.

A 5 de abril, segunda fase do plano delineado pelo Governo, reabrirão o 2.º e 3.º ciclos (quinto a nono anos de escolaridade), e respetivos ATLs.

A terceira e última fase de reabertura das escolas está marcada para 19 de abril, com o Ensino Secundário e o Ensino Superior.