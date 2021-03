Prémio Pessoa: Cientista Elvira Fortunato diz que "não há impossíveis quando as pessoas se juntam"

Num dia em que o seu telefone não parou de tocar, Elvira Fortunato está satisfeita com o prémio, sobretudo, no atual contexto pandémico.

Nas palavras desta investigadora, “não há impossíveis quando as pessoas se juntam”. Elvira Fortunato refere que “só com trabalho em equipa, e neste caso a nível global, foi possível chegar a uma vacina num tempo recorde”.

Nesta entrevista à Renascença depois do anúncio do Prémio Pessoa, indica que têm “a decorrer no laboratório dois projetos na área da Covid-19”.

O confinamento obrigou Elvira Fortunato a fechar a porta do laboratório, mas agora já regressou ao ativo.

“Cumprimos com todas as regras de segurança. Aqui no laboratório estamos a trabalhar desde o dia 1 de março. Iniciamos a atividade, porque temos projetos em curso, temos de ter resultados e temos alunos de doutoramento com trabalhos para fazer e o trabalho de laboratório não é compatível com teletrabalho.”

Questionada sobre o valor do prémio de 60 mil euros, Elvira Fortunato diz a sorrir: “A primeira coisa que quero fazer é uma festa enorme com a minha família e depois uma festa muito grande com a equipa”.