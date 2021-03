Portugal é o terceiro país da UE com menor incidência de infeção por Covid-19

Veja também:

Portugal é o terceiro país da União Europeia com menor incidência de infeção por SARS-CoV-2. Nos últimos 14 dias, o país registou uma incidência de 125 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, de acordo com a mais recente atualização do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC).

Melhor do que Portugal só a Dinamarca (124 casos por 100 mil habitantes) e Espanha (14 casos por 100 mil habitantes). Na semana passada o país ocupava o quinto lugar da Europa, 174 casos de infeção por 100 mil habitantes.

Já entre os países com maior taxa de incidência estão a República Checa (1.572), Estónia (1.397), Malta (720) e Hungria (645).

Quanto ao número de óbitos por Covid-19 por milhão de habitantes, Portugal regista também uma descida significativa e ocupa agora o 13.º lugar na União Europeia. Na semana passada, o país estava ainda entre as cinco nações da Europa com maior número de mortes por Covid-19.

De acordo com a última atualização da Direção-Geral da Saúde, nenhum concelho português apresenta risco extremo de infeção. É a primeira vez que tal acontece, desde que a DGS divulga os dados de incidência cumulativa de infeção por município.



O mapa do ECDC é atualizado semanalmente, desde 15 de outubro, com uma legenda de cores como num semáforo, segundo a qual o vermelho indica os locais de maior risco e o verde sinaliza os países onde o risco é menor.

A cor vermelha é atribuída às zonas que, nos últimos 14 dias, tenham registado mais de 500 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes e uma taxa de testes positivos inferior a 4% ou mais de 500 infeções por cada 100 mil pessoas e mais de 4% de positividade de testes.

Evolução de novos casos de Covid-19 em Portugal