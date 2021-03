O que pode abrir e quando. O plano de desconfinamento em detalhe

19 de abril ensino secundário;

ensino superior;

cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos;

lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação;

todas as lojas de centros comerciais;

restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de quatro pessoas ou de seis em esplanadas até as 22h00 ou às 13h00 ao fim de semana e feriados);

modalidades desportivas de médio risco.

atividade física ao ar livre até seis pessoas e ginásios sem aulas de grupo

eventos exteriores com diminuição de lotação;

casamentos e batizados com 25% de lotação. 3 de maio restaurantes, cafés e pastelarias (máx. 6 pessoas ou 10 em esplanadas) sem limite de horário; todas as modalidades desportivas; atividade física ao ar livre e ginásios; grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação; casamentos e batizados com 50% de lotação.

Antes, o primeiro-ministro disse que era para manter o teletrabalho, sempre que possível, bem como os horários de funcionamento até às 21h00 durante a semana e as 13h00 ao fim-de-semana e feriados ou 19h00 para retalho alimentar. Há também a proibição de circulação entre concelhos em 20 a 21 deste mês e de 26 março a 5 de abril, o período da Páscoa. O programa foi conhecido no dia em que o Parlamento aprovou o decreto presidencial de renovação do estado de emergência até 31 de março, para permitir medidas de contenção da Covid-19. "Na sequência da autorização aprovada esta tarde pela Assembleia da República, o Presidente da República assinou o decreto que renova o estado de emergência até 31 de março", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet. No decreto presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa refere que, "estando a situação a evoluir favoravelmente, fruto das medidas tomadas ao abrigo do estado de emergência, mas permanecendo sinais externos ainda complexos e impondo acautelar os passos a dar no futuro próximo, entende-se haver razões para o manter por mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação". O diploma que renova o estado de emergência mantém que deve ser definido um "plano faseado de reabertura das escolas" e prevê agora que seja articulado com "testagem, rastreamento e vacinação". NÚMERO DE CASOS DIÁRIOS DE COVID-19 EM PORTUGAL



Dissintonia com Marcelo? O Presidente da República fez saber antes deste anuncio que uma abertura excessiva antes da Páscoa podia pôr em risco os números de combate à pandemia que o país atingiu. Entretanto, o Presidente da República anunciou que não vai fazer uma declaração em direto ao país, mas Marcelo Rebelo de Sousa comunicou hoje, através de uma mensagem escrita, que decretou a renovação do estado de emergência por mais quinze dias, até 31 de março, para permitir medidas de contenção da covid-19. Costa diz que “não há mistério nenhum” quanto ao silêncio de Marcelo, que está em viagem: “Combinámos que hoje apresentaria eu o plano, sobre o qual trocámos impressões, mas temos mantido sempre uma regra óbvia: nunca comentei uma conversa com ele, nem ele comigo. O que tenho lido seguramente não me tem por fonte a mim nem ao presidente”. A 5 de maio será reavaliada a situação, para saber se se continua a avançar com novo plano ou se a situação se mantém. Os critérios de desconfinamento serão nacionais, mas o confinamento será “tão local quanto possível”