Modalidades desportivas e público nos estádios a partir de 3 de maio

A prática de todas as modalidades desportivas e o acesso do público aos estádios de futebol deverão voltar a ser permitidos a partir de 3 de maio, de acordo com o plano de desconfinamento divulgado esta quinta-feira.

É também na última fase do plano que está contemplada a realização de "grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação". Isto deverá implicar o regresso efetivo do público aos estádios, mais de um ano mais tarde. Os adeptos têm estado longe das bancadas desde março de 2020, quando foi suspenso todo o desporto em Portugal, incluindo futebol, e entrou em vigor o primeiro estado de emergência.

Na Região Autónoma dos Açores, chegou a haver eventos desportivos, nomeadamente jogos do Santa Clara, com público, contudo tal não se repetia no continente, nem na Madeira. Em outubro, houve três jogos-piloto e dois desafios da seleção portuguesa de futebol com presença de adeptos, como teste, e o FC Porto recebeu público num encontro da Liga dos Campeões. Porém, a segunda vaga da pandemia do novo coronavírus deitou quaisquer planos de retoma da assistência por terra.

O primeiro-ministro, António Costa, divulgou, esta quinta-feira, o plano de desconfinamento para a terceira vaga da pandemia do novo coronavírus. A reabertura dos serviços arranca a 15 de março, próxima segunda-feira. No entanto, só em abril é que começam a ser levantadas as restrições ao desporto amador, não equiparado a profissional.