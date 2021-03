🔴 Em direto: Governo apresenta plano de desconfinamento

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, apresenta hoje aos portugueses o plano de desconfinamento após meses de restrições apertadas para travar a pandemia de Covid-19.

O programa é conhecido no dia em que o Parlamento aprovou o decreto presidencial de renovação do estado de emergência até 31 de março, para permitir medidas de contenção da Covid-19.

O Presidente da República não vai fazer uma declaração em direto ao país, mas Marcelo Rebelo de Sousa comunicou hoje, através de uma mensagem escrita, que decretou a renovação do estado de emergência por mais quinze dias, até 31 de março, para permitir medidas de contenção da covid-19.

"Na sequência da autorização aprovada esta tarde pela Assembleia da República, o Presidente da República assinou o decreto que renova o estado de emergência até 31 de março", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

No decreto presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa refere que, "estando a situação a evoluir favoravelmente, fruto das medidas tomadas ao abrigo do estado de emergência, mas permanecendo sinais externos ainda complexos e impondo acautelar os passos a dar no futuro próximo, entende-se haver razões para o manter por mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação".

O diploma que renova o estado de emergência mantém que deve ser definido um "plano faseado de reabertura das escolas" e prevê agora que seja articulado com "testagem, rastreamento e vacinação".