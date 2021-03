Duas pessoas morrem atropeladas por ambulância em Santa Maria da Feira

Um homem de 60 anos e uma mulher de 30 anos morreram esta quinta-feira na sequência de um atropelamento, em Sanguedo, Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, informou fonte dos bombeiros.

O alerta para os bombeiros foi dado cerca das 9h25.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros da Feira, Jorge Coelho, disse que as vítimas mortais foram colhidas por uma ambulância de uma empresa privada, junto à entrada do Europarque.

"Quando os bombeiros chegaram ao local, as vítimas estavam em paragem cardiorrespiratória, tendo sido efetuadas manobras de reanimação sem sucesso", referiu o mesmo responsável.

Os óbitos foram confirmados no local pelos médicos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Ao local acorreram os bombeiros da Feira, com oito operacionais apoiados por quatro viaturas, e duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Gaia e do Hospital da Feira, além da PSP.