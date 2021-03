Desconfinamento: O que vai mudar nos casamentos e batizados

Veja também:

Os casamentos e batizados podem ser realizados com um máximo de 25% da lotação dos espaços a partir de 19 de abril, anunciou esta quinta-feira e o primeiro-ministro, adiantando que a taxa de ocupação pode subir para 50% em maio.

A partir de 19 de abril, "poderão ter lugar celebrações, como casamentos ou batizados, com uma limitação de 25% da lotação dos respetivos recintos", disse António Costa, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros que aprovou o plano de desconfinamento do país no quadro da pandemia de covid-19.

Na apresentação das diferentes datas do plano, o primeiro ministro indicou que após 03 de maio "as celebrações, como casamentos ou batizados, poderão ter uma lotação de 50%". .

"É por isso um processo gradual para o conjunto de atividades que temos mantido encerradas e que está sujeito sempre a uma reavaliação quinzenal de acordo com a avaliação de risco que adotámos", sentenciou.

Em Portugal, morreram 16.635 pessoas com covid-19 dos 812.575 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.