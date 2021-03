Deixe os miúdos na escola, trate do cabelo e leia um livro novo. Segunda já pode!

Veja também:

Com as regras de desconfinamento apresentadas esta quinta-feira pelo Governo muita coisa começa a mudar para as famílias portuguesas.

Para começar, quem tem filhos pequenos vai poder voltar ao ritual de os ir deixar à escola de manhã. Depois de se ter falado da reabertura das aulas apenas para as creches e pré-escolar, esta quinta-feira ficou-se a saber que o primeiro ciclo também estará incluído, ou seja, crianças até ao quarto ano deixarão de ter aulas online e passarão a ir presencialmente para a escola.

A decisão do Governo segue-se ao anúncio de que serão feitos testes em todos os estabelecimentos de ensino, tanto do público como do privado.

A outra novidade é a reabertura do comércio com venda ao postigo, com destaque para as livrarias. Houve muitas queixas da parte deste setor para o facto de terem de encerrar quando as grandes superfícies podiam continuar a vender livros, o que foi considerado por alguns uma medida de concorrência desleal. Bibliotecas e arquivos passam também a estar abertos ao público.

Os cabeleireiros e barbeiros, manicures e similares também vão voltar a abrir, desde que cumpram, naturalmente, com todas as regras sanitárias por causa da Covid.

O comércio automóvel e a mediação imobiliária também desconfinam logo na segunda-feira.



O Governo anunciou esta quinta-feira o plano de desconfinamento, depois de mais de um mês em que o país esteve reduzido a serviços mínimos, com todo o comércio não-essencial encerrado e as pessoas confinadas em casa, mas António Costa alertou para a necessidade de se ir cumprindo com regras para evitar um retrocesso.

As medidas duras parecem ter dado resultado, uma vez que os números de mortes por dia e de novos casos caíram muito ao longo deste tempo, em que Portugal chegou a ultrapassar os 300 óbitos por dia. Esta quinta-feira registaram-se 18 mortos e a mortalidade tem estado em queda acentuada.

[Notícia atualizada às 20h23]