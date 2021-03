Das escolas à restauração. Saiba tudo sobre plano de desconfinamento "a conta gotas"

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira que na próxima segunda-feira abrem: creches, pré-escolar e 1.º ciclo (e ATLs para as mesmas idades); comércio ao postigo; cabeleireiros, manicures e similares e livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária; bibliotecas e arquivos. O líder do Governo apresenta hoje aos portugueses o plano de desconfinamento, que rotulou de ser a "conta-gotas," após meses de restrições apertadas para travar a pandemia de Covid-19.

António Costa disse que este é um "plano conservador" e apresentou as datas de desconfinamento de cada uma das atividades. Costa explicou que vão ser definido os quatro níveis de risco no país: o número de novos casos por cem mil habitantes, que tem como limte os 120 a 14 dias, e a taxa de transmissibilidade que não pode ultrapassar o 1. Se forem ultrapassados os limites, o Governo voltará atrás no desconfinamento anunciado.

15 de março

creches, pré-escolar e 1.º ciclo (e ATLs para as mesmas idades); •

comércio ao postigo;

cabeleireiros, manicures e similares;

livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária;

bibliotecas e arquivos

5 de abril