Covid-19: Lojas do Cidadão reabrem a 19 de abril

As Lojas do Cidadão vão regressar ao atendimento presencial, por marcação, no dia 19 de abril, segundo o plano de desconfinamento hoje anunciado pelo primeiro-ministro.

Do plano de desconfinamento constam várias fases, que começam na próxima segunda-feira e se prolongam até dia 3 de maio, estando definido que as Lojas do Cidadão possam ter atendimento presencial, mas com marcação prévia, revelou António Costa no final da reunião do Conselho de Ministros.

O Governo tinha determinado o encerramento das Lojas do Cidadão a 21 de janeiro.