Covid-19 em Portugal: Mais 627 casos e 18 mortes, o valor mais baixo em quase cinco meses

Portugal tem quase de 52 mil casos ativos do novo coronavírus, uma descida de 5.408 no espaço de um dia.

Nos hospitais portugueses estão internados 1.102 doentes com Covid-19, uma redução de 99 pacientes nas últimas 24 horas.

É o dia com o menor número de óbitos desde 22 de outubro do ano passado.

Desde a detenção dos primeiros casos de Covid-19 em Portugal, a 2 de março do ano passado, estão confirmados 16.635 mortes e 812.575.

Há esta quinta-feira quase 19 mil pessoas em contactos de vigilância, uma descida de 2.224 no espaço de um dia.

Recuperaram da doença 6.017 pessoas nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, há um ano, mais de 744 mil pessoas ficaram curadas do novo coronavírus.

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) tem mais 15 mortes e 283 novos casos e o Norte três óbitos e 179 infeções. Estas são as duas únicas regiões em que hoje ocorreram mortos por Covid-19.

A região Centro regista esta quinta-feira mais 89 casos, o Alentejo 11 infeções e o Algarve 13 casos.

Nas regiões autónomas, a Madeira tem 18casos e os Açores mais 34.

Entretanto, hoje, a Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) aprovou esta quinta-feira a autorização de emergência da vacina da Johnson & Johnson. A decisão já era esperada desde o início do mês e a União Europeia (UE) conta assim com uma quarta vacina na luta contra a covid-19.

A vacina desenvolvida pela Janssen, subsidiária europeia da gigante Johnson & Johnson, tem a principal característica de ser a única vacina que requer apenas uma dose. Além disso, o seu prazo de validade é maior (cerca de três meses) e requer uma conservação mais básica.

Portugal é o terceiro país da União Europeia com menor incidência de infeção por SARS-CoV-2. Nos últimos 14 dias, o país registou uma incidência de 125 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, de acordo com a mais recente atualização do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC).

Melhor do que Portugal só a Dinamarca (124 casos por 100 mil habitantes) e Espanha (14 casos por 100 mil habitantes). Na semana passada o país ocupava o quinto lugar da Europa, 174 casos de infeção por 100 mil habitantes.