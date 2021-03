Covid-19. Clubes e federações vão receber 65 milhões de euros de apoios do Governo

O Governo vai apoiar o setor desportivo com 65 milhões de euros (ME), dirigidos a clubes e federações, numa medida de combate à pandemia de Covid-19 presente na resolução do Conselho de Ministros aprovada esta quinta-feira.

“Trata-se de um apoio histórico e robusto, que ascende a 65 ME, para um setor de relevância social e económica muito significativa, que tem sido particularmente afetado pela pandemia de Covid-19”, explicou o Ministério da Educação, em comunicado.

A ajuda será efetuada através do lançamento do fundo de apoio para a recuperação da atividade física e desportiva, num montante de 35 ME, e do programa Federações+Desportivas, “através de uma linha de crédito no montante global de 30 ME, dirigida a federações com estatuto de utilidade pública desportiva”.

O primeiro, que “será dinamizado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e dirigido aos clubes desportivos constituídos como associações sem fins lucrativos”, será dividido entre três medidas, entre as quais se destaca a “REATIVAR DESPORTO, que disponibilizará um montante de 30 ME a fundo perdido para apoio direto a clubes desportivos no processo de retoma da atividade desportiva federada”.

As outras duas medidas passam pelo reforço “da edição do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) de 2021, para cinco ME, o que representa “uma dotação adicional de três ME”, e “do montante disponível para a tranche destinada exclusivamente a clubes desportivos na edição do Programa Nacional de Desporto para Todos (PNDpT) 2021, para três ME”, num acréscimo de dois ME ao valor inicial.

Este reforço “permitirá dar condições aos clubes para desenvolverem atividades desportivas para a população, presenciais ou à distância, ajustadas ao contexto de pandemia”.