Covid-19. Amnistia Internacional lança campanha para pedir acesso universal à vacina

“Esses países são, infelizmente e como seria de esperar, os mais pobres. Também não há sequer uma previsão de quando irão receber vacinas suficientes para vacinar até mesmo só as pessoas em grupos prioritários”, acrescenta.

A Amnistia Internacional lançou uma campanha para pedir o acesso universal à vacinação contra a Covid-19, seguindo a preocupação de muitas organizações quanto às desigualdades no acesso a estas vacinas.

Paulo Fontes defende, por isso, que os laboratórios farmacêuticos devem partilhar o conhecimento e a tecnologia que têm sobre as vacinas. “Porque um dos problemas que tem acontecido é do fornecimento e do número suficiente de doses da vacina”.

“Precisamos de ter mais farmacêuticas a produzir vacinas que sejam seguras e eficazes e isso só pode acontecer quando houver a disponibilização desta tecnologia e deste conhecimento”, diz.