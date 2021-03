Aumento do índice de transmissão baralha planos de desconfinamento

Veja também:

O Governo ainda não fechou o plano de desconfinamento que o primeiro-ministro prometeu apresentar nesta quinta-feira, dia 11. Anuncia-se uma longa reunião do Conselho de Ministros que, na melhor das perspetivas, terá conferência de imprensa ao fim da tarde, depois de o Parlamento debater e aprovar novo prolongamento do estado de emergência.

O aumento do índice de transmissão da doença está a fazer subir as reservas à abertura e pode aumentar as divisões dentro do executivo sobre a dimensão e o ritmo do desconfinamento.

Nas reuniões que foi tendo com os partidos, o Governo não apresentou o plano. Ouviu, trocou ideias, mas não deu certezas. E as reuniões não foram públicas – ou seja, não foram divulgadas na agenda e não houve declarações à saída.

Também na reunião da concertação social não foi apresentado um plano definido, mas, à saída, o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, disse que será possível começar o desconfinamento antes da Páscoa.

As reuniões dos partidos com o Governo acabaram, desta vez, por se cruzar com as audiências com o Presidente da República. E foi depois da reunião com Marcelo que o líder do Chega anunciou que na próxima semana haverá já os primeiros sinais de desconfinamento com abertura das creches, a permissão de venda ao postigo e eventualmente até a abertura de livrarias.