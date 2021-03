William reage à entrevista de Harry e Meghan. "Não somos de todo uma família racista"

O príncipe William reagiu esta quinta-feira de manhã à entrevista concedida pelo irmão Harry e Meghan à apresentadora de televisão Oprah Winfrey, durante a qual o casal acusou a família real de racismo. Questionado sobre esta declarações, o herdeiro do trono afirma categoricamente: "Não somos de todo uma família racista".

As declarações de William foram feitas à margem de uma visita a uma escola no leste de Londres, ao canal The Royal Family Channel, canal de YouTube oficial da realeza.

William disse que ainda não falou com o irmão desde a que a polémica entrevista foi para o ar no domingo, nos Estados Unidos, e na segunda-feira, no Reino Unido, mas que tenciona fazê-lo.