Myanmar. Junta militar intensifica uso de armas contra manifestantes pacíficos

“Muitos dos assassínios documentados correspondem a execuções extrajudiciais”, pode ler-se no documento, acrescentando que as forças de segurança usaram balas reais contra os manifestantes, causando a morte de cerca de 60 pessoas.

O golpe de Estado reverteu anos de progresso em direção à democracia no país do sudeste asiático, um processo que estava em curso depois de cinco décadas de regime militar.

À medida que os protestos generalizados contra o golpe militar continuam, a junta enfrenta um novo desafio com as forças guerrilheiras étnicas do país, que, até há pouco tempo se limitavam a fazer denúncias verbais sobre o golpe do mês passado.

Nesta quinta-feira, forças guerrilheiras da minoria étnica cachim – que vivem no estado mais a norte de Myanmar e região fronteiriça da China – atacaram uma base do governo, gerando confrontos entre as forças de segurança e o braço armado do movimento político cachim, o exército da independência cachim (KIA).

“Esta manhã, o KIA atacou um batalhão do conselho militar na vila de Sezin, no município de Hpakant, e foi atacado por helicóptero. Ambos os lados ainda estão a investigar” os acontecimentos, relatou a agência de notícias do estado de Cachim The 74 Media no Twitter.

Uma página do Facebook da Kachin Liberation Media disse, por sua vez, que o KIA invadiu o posto avançado do governo e apreendeu munições, alertando contra o uso de força letal para interromper protestos contra o golpe realizados na capital de Cachim, Myitkyina, onde dois manifestantes foram mortos esta semana.