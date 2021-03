Itália regista mais 373 mortes e comprova agravamento da pandemia

Veja também:

A Itália registou 25.673 novas infeções e 373 mortes com a doença Covid-19 nas últimas 24 horas, comprovando o agravamento da pandemia, com o maior aumento de casos diários desde 28 de novembro.

Na Itália, 3.149.017 pessoas já foram infetadas com o novo coronavírus desde o início da crise sanitária, em fevereiro de 2020, e já morreram 101.184 pessoas.

A pressão sobre os hospitais continua a aumentar: das 497.350 pessoas com Covid-19, um total de 26.106 estão hospitalizadas, um aumento acentuado (+397 do que no dia anterior) em linha com os aumentos dos últimos dias; o número de doentes em cuidados intensivo também continua a aumentar, mais 32 do que na quarta-feira, totalizando 2.859.

Em relação à campanha de vacinação, 1.803.693 pessoas já foram imunizadas e 6.005.183 doses foram fornecidas, no total, com prioridade para profissionais de saúde, maiores de 80 anos, professores e membros das forças de segurança.

A região com mais casos confirmados continua a ser o norte da Lombardia (5.849), epicentro da crise desde o início da pandemia e que anunciou 1.400 casos a mais que no dia anterior, seguida pelo sul da Campânia (2.981), Emilia-Romagna (norte, 2.845) e Piemonte (norte, 2.322).