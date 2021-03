Covid-19. 10 países detêm 80% das vacinas e farmacêuticas dificultam distribuição

Ou seja, o obstáculo não está no preço das doses , porque o dinheiro existe, mas sim no facto de os países mais desenvolvidos não deixarem doses “grátis” para entregar aos mais pobres.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), África soma 3,9 milhões de casos positivos acumulados (principalmente no Norte e Sul do continente), 3,4% dos casos globais e 73.535 mortes, num total de 1.200 milhões de habitantes – o que pode ser reflexo da falta de dados precisos se compararmos, por exemplo, com a deteção de 40 milhões de casos na União Europeia (34% do global), num total de 890.240 óbitos, tudo isto numa população de 446 milhões.

Apenas 10 países no mundo respondem por quase 80% das doses, enquanto 120 nações (de um total de 193) ainda não receberam uma única, apontam os Médicos Sem Fronteiras (MSF).

Cláusulas abusivas impedem doação

Por outro lado, as empresas farmacêuticas estão a impor cláusulas abusivas nos contratos. Segundo a Médicos Sem Fronteiras, há alguns pontos nos contratos que proíbem os governos que compraram as vacinas de as doar ou revender diretamente aos países que delas precisam.

Para tal, devem consultar o fabricante e é o laboratório que dá luz verde à doação ou revenda.

Estes países são exceção

Seychelles e Marrocos são as grandes exceções à fraca vacinação nos países africanos.

No arquipélago do Oceano Índico, já foram administradas 83,1 doses por 100 habitantes. As Seychelles têm uma população de 96.000 habitantes.

Marrocos, com uma população de mais de 35 milhões de habitantes, adiciona 12,5 doses por 100 pessoas.