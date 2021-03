Futsal. Portugal recebe Noruega em dupla jornada de apuramento para o Euro 2022

Portugal, campeão europeu, recebe a Noruega no pavilhão municipal da Torre da Marinha, no Seixal, a 11 e 14 de abril, na dupla jornada de qualificação do Euro 2022 de futsal, conforme informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta quinta-feira.

A equipa orientada por Jorge Braz, que lidera o Grupo 8 de forma isolada, joga na condição de visitante, a 11 de abril, e de visitado três dias depois, em jogos das quinta e sexta jornadas, com início agendado para as 18h30 e 18h00, respetivamente. Face às restrições impostas na Noruega, devido à pandemia de covid-19, os nórdicos jogarão todos os jogos do Grupo 8 fora de casa. A seleção daquele país não conseguiu deslocar-se à República Checa e viu-lhe ser aplicada a derrota (5-0) nos dois desafios das duas primeiras rondas. Portugal atuou no pavilhão municipal da Torre da Marinha pela última vez a 30 e 31 de outubro de 2018, frente ao Japão. Ambos os desafios terminaram empatados a um golo. A seleção lusa lidera a "poule" 8 com oito pontos, mais um do que República Checa e Polónia. A Noruega, última adversária de Portugal, ainda não pontuou. Os oito vencedores dos grupos e os seis melhores segundos classificados juntam-se aos anfitriões Países Baixos na fase final, marcada entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro de 2022. Os restantes dois segundos classificados disputam um "play-off", de 14 a 17 de novembro de 2021, para definir a outra vaga.