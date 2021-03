Covid-19. Paris-Nice não vai chegar a Nice após confinamento na região

A prova de ciclismo Paris-Nice, na estrada até domingo, não vai chegar a Nice, anunciou a autarquia, devido a um confinamento nos municípios dos Alpes Marítimos, para minimizar o contágio de covid-19.

As últimas duas etapas da prova, no sábado e domingo, entram na zona que estará em confinamento localizado, pelo que, neste momento, estão a decorrer reuniões entre o organizador, a Amaury Sport Organisation, e as autoridades para “adaptar o traçado” da corrida.

“Estas etapas, de qualquer forma, só poderão decorrer fora da zona confinada e sem público”, pode ler-se na nota do município.

A ‘Corrida até ao sol’ tradicionalmente termina na Promenade des Anglais, a mais famosa das ‘boulevards’ da cidade de Nice, que tem enfrentado vários pedidos para o cancelamento da chegada.

Em 2020, a corrida não pôde chegar à cidade, porque coincidiu com o anúncio de um confinamento generalizado no país, durante a primeira vaga da pandemia.

O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) venceu na quarta-feira a quarta etapa da prova e hoje defende a liderança da geral, com a quinta tirada já na estrada, a caminho de Bollène.

