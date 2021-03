“As crianças têm de voltar à escola o mais depressa possível”

No comentário desta quinta-feira n’As Três da Manhã, Graça Franco coloca-se ao lado do Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, mas salienta que “não podemos passar a vida a exigir metas muito concretas” para desconfinar e depois não as cumprir.

“Já que chegámos a acordo sobre dois ou três números para o desconfinamento, não devemos alterá-los e devemos manter-nos de acordo com o que optámos”, afirma, recordando que apenas no ‘R’ persistem algumas dúvidas – todos os outros fatores apontados importantes para desconfinar foram alcançados.

As crianças precisam de regressar à escola, não pela sua aprendizagem, como “para libertar os pais desta tensão terrível de estar em teletrabalho e simultaneamente a tratar das crianças, o que é de facto uma baixa de produtividade global para o país”.

Nesta quinta-feira, o Governo decide, em Conselho de Ministros, as primeiras medidas do plano de desconfinamento, que deverá ser apresentado pelo primeiro-ministro, António Costa, ao final da tarde. O que vai reabrir e como será a Páscoa é onde recaem as maiores expectativas.