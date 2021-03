Marítimo contrata Julio Velázquez para "tarefa que não é tão árdua como pode parecer"

Carlos Pereira apresentou Julio Velázquez, terceiro treinador do Marítimo esta temporada, e não esperou por adicionar um pouco mais de pressão ao técnico que pega na equipa no último lugar da I Liga.

No entender do presidente, "não é uma tarefa tão árdua quanto possa parecer". "Há qualidade individual", argumenta Carlos Pereira, reconhecendo que falta qualidade ao coletivo e que o novo treinador é a pessoa certa para reparar essa lacuna.

Julio Velázquez manifestou otimismo e confiança de que irá alcançar o objetivo proposta.

"Estou muito feliz por abraçar este desafio. A situação não é boa, mas sou muito otimista. Conheço perfeitamente a liga portuguesa. Penso que o Marítimo tem um bom plantel e em 12 jogos penso que se pode atingir o objetivo", afirma.

Julio Velázquez, de 39 anos, sucede a Milton Mendes. É o terceiro treinador do Marítimo esta época, que começou com Lito Vidigal no banco.



É o terceiro clube em Portugal, depois de Belenenses e Vitória de Setúbal, clube que orientou na temporada passada. O Marítimo é o último classificado, com 18 pontos, está a um ponto de um lugar de permanência.

A estreia de Julio Velázquez, ainda sem confirmar presença no banco, poderá acontecer já esta sexta-feira e logo no dérbi da ilha, com o Nacional da Madeira. É o jogo de arranque da jornada 23 e está agendado para as 20h30.