Filipe Rocha eleito melhor treinador do mês da II Liga

Filipe Rocha, do Feirense, foi eleito o melhor treinador do mês de fevereiro da II Liga.

O técnico de 48 anos somou um total de 34,57% dos votos dos companheiros de profissão e superou a concorrência de Armando Evangelista, do Arouca, com 22,99%, e de Álvaro Pacheco, do Vizela, com 12,35%.

O Feirense teve um mês de fevereiro com 100% de vitórias, nos quatro jogos disputados, com seis golos marcados e só um sofrido, números que colocam a equipa de Santa Maria da Feira em zona de subida.

Com 23 jornadas disputadas, o Feirense é segundo classificado com 46 pontos, mais um do que a Académica e a quatro do líder Estoril Praia.