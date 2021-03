Famalicão explica saída de Silas. "Revelou-se uma escolha menos acertada"

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, admite que a contratação do treinador Jorge Silas não foi uma escolha acertada e decidiu trocar de treinador passadas apenas seis jornadas, com Ivo Vieira a assumir o cargo até ao fim da época.

Em entrevista aos três jornais desportivos, OJogo, Record e A Bola, Miguel Ribeiro explica a decisão e diz que Ivo Vieira dá as garantias necessárias: "Num momento complicado da época entendemos que era a altura de mudar novamente, porque as 12 jornadas que aí vêm obrigaram-nos a fazer um recomeço. Este é o terceiro dia 1 desta época e o Ivo Vieira dá-nos todas as garantias para este dia 1 do que aí vem".

O dirigente explica mais detalhadamente o motivo da contratação de Silas e a sua saída. Na opinião de Miguel Ribeiro, Silas era o melhor treinador disponível no mercado na altura da saída de João Pedro Sousa.

"Olhámos para o mercado e o que o mercado tinha levou-nos a optar pelo Silas. Infelizmente, ao fim de seis jornadas, a escolha revelou-se menos acertada. No entanto, a ideia que tínhamos à data é que a escolha seria a acertada. Retificámos e hoje o nosso treinador é o Ivo Vieira. Infelizmente as coisas não correram como ele e nós esperávamos e não há tempo a perder, porque a época entra no último terço", diz.

Ivo Vieira assinou contrato e é o terceiro treinador da temporada do Famalicão, a quem reconhece que não está na posição mais confortável para trabalhar devido à posição na tabela classificativa.

"A seguir ao jogo com o Boavista, e nos últimos dias, entendemos que a solução não passaria pelo treinador que tínhamos, mas por outro que estava identificado. Sabíamos o que queríamos e felizmente concretizámos a operação com o Ivo Vieira, a quem desejo boa sorte, mas a quem não posso deixar de dizer que a coragem e a crença em si próprio foram fundamentais neste processo, porque sabemos que a posição que ocupamos não é mais confortável para trabalhar", atira.