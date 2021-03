Conheça as equipas de arbitragem para a 23ª jornada

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou as equipas de arbitragem para os jogos da 23ª jornada da I Liga.

Depois de já ter revelado que seria Hugo Miguel a apitar o jogo inaugural, na sexta-feira, no dérbi madeirense entre Nacional e Marítimo, o CA revela agora quem apita quase todos os outros jogos.

No sábado, Manuel Mota estará no Estádio da Luz para o Benfica-Boavista, assistido por Jorge Fernandes e Luciano Maia, com Miguel Nogueira a ser o quarto árbitro. Vítor Ferreira foi nomeado para ser o videoárbitro, assistido por Paulo Miranda.

Mais tarde no mesmo dia, o líder Sporting joga em casa do Tondela, com Nuno Almeida como árbitro da partida. André Campos e Pedro Felisberto serão os auxiliares e Hugo Silva o quarto árbitro. Na Cidade do Futebol, Gustavo Correira é o VAR, assistido na função por Inácio Pereira.

FC Porto joga só no domingo, em casa com o Paços de Ferreira, às 20h00, com Tiago Martins no apito, auxiliado por Pedro Mota e Hugo Ribeiro, com Flávio Lima como quarto árbitro. António Nobre é o VAR e Nélson Pereira será o AVAR.

O CA ainda não anunciou a equipa de arbitragem do jogo que encerra a jornada, na segunda-feira, com o segundo classificado Sporting de Braga a visitar o Famalicão num dérbi minhoto.



As equipas de arbitragem completas

CD Nacional-Marítimo M.

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Ricardo Santos e José Luzia

4.º árbitro: António Nobre

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Nuno Manso

SC Farense-Belenenses SAD

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Bruno Rodrigues e Pedro Martins

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Mota

CD Santa Clara-Portimonense SC

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Álvaro Mesquita e Nélson Cunha

4.º árbitro: João Malheiro Pinto

VAR: Vasco Santos

AVAR: Sérgio Jesus

SL Benfica-Boavista FC

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e Luciano Maia

4.º árbitro: Miguel Nogueira

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Paulo Miranda

CD Tondela-Sporting CP

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Inácio Pereira

Moreirense FC-Rio Ave FC

Árbitro: Fábio Melo

Assistentes: Sérgio Jesus e André Dias

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Miguel Nogueira

AVAR: Bruno Jesus

Vitória SC-Gil Vicente FC

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras

4.º árbitro: João Casegas

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

FC Porto-FC Paços de Ferreira

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira