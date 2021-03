Carlos Pinto é o novo treinador do Vilafranquense

O Vilafranquense anunciou a contratação de Carlos Pinto como novo treinador da equipa principal, que substitui João Tralhão no cargo.

O treinador de 48 anos volta ao ativo um mês depois de ter sido demitido do comando técnico do Chaves, onde estava afastado da luta pela subida de divisão.

Carlos Pinto conta com duas subidas de divisão na carreira, no Santa Clara e Famalicão, e assume agora o comando técnico do 13º classificado da II Liga, apenas quatro pontos a cima da linha de água.

O técnico orientou ainda o Tirsense, Freamunde, Tondela, Chaves, Paços de Ferreira, Académica e Leixões, com mais de 150 jogos no segundo escalão.

O Vilafranquense tem agora o seu terceiro treinador esta época, depois de Quim Machado ter começado a temporada e ter sido substituído por João Tralhão.