Calcanhar de Ryan Gauld vale prémio de melhor golo do mês da I Liga

O golo de calcanhar de Ryan Gauld contra o Santa Clara, na partida da 17ª jornada da I Liga, foi eleito o melhor tento do mês de fevereiro pelos adeptos.

O médio do Farense abriu o marcador aos 40 minutos de jogo, no Estádio São Luís, com o calcanhar esquerdo, de primeira, depois de cruzamento de Mansilla.

O golo de Gauld bateu a concorrência de André Horta, Piazon e João Novais, trio do Sporting de Braga, e ainda de João Pedro, do Paços de Ferreira, e Allano, do Santa Clara.

Ryan Gauld, capitão do Farense de 25 anos, cumpre a segunda época seguida no clube algarvio, depois de já ter representado o emblema antes, por empréstimo do Sporting. Gauld alinhou ainda no Vitória de Setúbal, Aves e Hibernian, tendo feito ainda cinco jogos na equipa principal dos leões.